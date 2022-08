Elezioni: Di Nicola (Ic), 'da Meloni, Salvini e Berlusconi frottole irrealizzabili'

Roma, 25 ago. (Adnkronos) – “Oggi Giorgia Meloni si accorge che le promesse elettorali che hanno fatto lei e i suoi alleati Berlusconi e Salvini come la flat tax, quota 41 per i lavoratori e l’innalzamento delle pensioni minime a 1000 euro, sono irrealizzabili perché manderebbero in frantumi le casse dello Stato.

Ma perché, allora, sia lei, che i suoi amici continuano a raccontare in campagna elettorale frottole e a lanciare promesse che non possono mantenere? Perché sono abituati così. In campagna elettorale hanno sempre promesso cose che non hanno realizzato". Lo dichiara il presidente dei senatori di Impegno Civico al Senato, Primo Di Nicola.

"Berlusconi, Salvini e Meloni hanno avuto varie esperienze di governo e, chissà come mai, hanno aumentato le tasse invece di diminuirle come avevano giurato di fare.

Prendete Berlusconi. Prometteva dentiere gratis 20 anni fa e continua a prometterle oggi”, conclude.