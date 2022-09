Elezioni: Digos indaga su assalto gazebo Fdi a Milano, in azione 4-5 'mascherati'

Milano, 3 set. (Adnkronos) – E' la Digos a occuparsi del danneggiamento al gazebo di Fdi vandalizzato oggi a Milano in viale Papiniano mentre alcuni esponenti del partito stavano facendo propaganda elettorale. Secondo le prime informazioni raccolte dalla polizia, sono entrate in azione "quattro o cinque persone" con "la testa coperta da cappucci e il volto da mascherine" che hanno rotto parte della struttura mobile, ma "non hanno aggredito nessuno".

All'arrivo degli agenti il gruppo si erano già dato alla fuga.