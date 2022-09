Elezioni, Donzelli (Fdi): prossimo governo ancorato a Nato e Ue

Milano, 26 set. (askanews) – “Fratelli d’Italia sarà garanzia di ancoraggio del prossimo governo all’Occidente e alla Nato, noi siamo europeisti siamo all’opposizione della magrioanza tra popolari e socialisti, il nostro obbietivo è strappare i popolari dai scoialisti e creare una maggioranza di centrodestra in Europa, come abbiamo fatto in Italia”. Così Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione Fdi, dal quartiere generale del partito durante la notte elettorale a Roma.

“La coerenza e la serietà di Fdi hanno convinto gli italiani più delle bugie del Pd e delle sinsitre che volevano deleittimarci e raccontarci come un mostro”, ha aggiunto commentando i risultati non definitivi che vedono Fratelli d’Italia primo partito.