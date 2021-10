Elezioni: dopo Conte anche Renzi freddo su Ulivo, ma Letta tira dritto ‘uniti si vince’/Adnkronos (3)

(Adnkronos) – Dopo Calenda e Renzi, oggi Gualtieri ha incassato anche il sostegno di Più Europa dopo un'incontro con Emma Bonino, Benedetto della Vedova e Carlo Magi. Ma la giornata di campagna elettorale a Roma è stata segnata in modo particolare da un articolo di Michetti, risalente al 2020, in cui il candidato di Fdi sostiene che ci sia meno pietà per le vittime delle Foibe rispetto a quelle della Shoah "forse perché non possedevano banche e non appartenevano a lobby capaci di decidere i destini del pianeta…".

Ribatte il dem Emanuele Fiano: ''Spero – che ti vergognerai per il resto della tua vita di queste parole". E aggiunge: Giorgia Meloni ha detto che manderà via chiunque nel suo partito avrà tracce di razzismo o antisemitismo. Può cominciare".

Mentre Enrico Borghi della segreteria dem nel commentare le violenze No vax a Roma, sottolinea: "La realtà si è incaricata di smentire chi sostiene che il fascismo sia solo folklore o nostalgia.

Ancora una volta, a forza di seminare vento si raccoglie la tempesta della violenza e della sovversione. Il tutto ad una settimana dal voto nella capitale e in importanti città italiane e nello stesso giorno in cui il candidato della destra nella Capitale Michetti rispolvera gli argomenti odiosi del peggior antisemitismo".