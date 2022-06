Milano, 12 giu. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato a Palermo per i cinque referendum e per le elezioni comunali. Il Capo dello Stato, accompagnato dalla scorta, ha votato nell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII Piazzi di via Rutelli, a poca distanza dalla sua abitazione di via Libertà.