Elezioni europee il 6-9 giugno 2024

Bruxelles, 17 mag. - (Adnkronos) - Il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'Ue, tra i punti senza discussione, ha confermato oggi a Bruxelles le date del 6-9 giugno 2024 come forchetta in cui si terranno le elezioni per il Parlamento Europeo. Lo si apprende da fonti...

Bruxelles, 17 mag. – (Adnkronos) – Il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'Ue, tra i punti senza discussione, ha confermato oggi a Bruxelles le date del 6-9 giugno 2024 come forchetta in cui si terranno le elezioni per il Parlamento Europeo. Lo si apprende da fonti diplomatiche a Bruxelles. Dopo il passaggio in Coreper, la decisione sarà finalizzata al prossimo Consiglio utile, probabilmente già il 22-23 maggio prossimo.