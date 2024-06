Elezioni europee: per cosa si vota?

Milano, 5 giu. (askanews) - L'8 e 9 giugno si vota per eleggere i membri del Parlamento europeo. Verranno eletti in totale 720 eurodeputati, 15 in più di quanti erano finora, fra loro 76 saranno italiani. La carica dura per 5 anni. Il Parlamento europeo è l'unica istituzione dell'Ue eletta dirett...