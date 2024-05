Elezioni Europee, Ricciuti: maggiori tutele agli animali in UE

Roma, 14 mag. – Un evento per chiedere ai candidati alle Elezioni Europee maggiori tutele agli animali. L’iniziativa è stata organizzata dalle Associazioni promotrici della campagna “Vote for animals” e si è tenuta Roma nello spazio Esperienza Europa, dedicato all’UE promosso dal Parlamento e dalla Commissione Europea.

Sono intervenuti Alessandro Ricciuti, Presidente di Animal Law Italia, Simone Montuschi di Essere Animali, Roberto Bennati di LAV, Annamaria Pisapia di CIWF Italia e Salvatore Borghese di YouTrend, che ha presentato i risultati di un sondaggio sulla sensibilità degli italiani nei confronti della tutela degli animali.

“Auspichiamo che i futuri parlamentari europei possano garantire maggiori tutele agli animali in UE, tra cui il sostegno dell’eliminazione graduale delle gabbie negli allevamenti e di una riforma ambiziosa della legislazione europea sul benessere animale con alti standard e specifici avanzamenti per tutte le specie”, spiega Alessandro Ricciuti, Presidente di Animal Law Italia.

Un sondaggio commissionato dalle associazioni a Youtrend/Quorum, e pubblicato ad aprile, ha messo in evidenza come la schiacciante maggioranza degli italiani, l’85%, voglia maggiori tutele per tutti gli animali, inclusi quelli negli allevamenti. Gli italiani che hanno a cuore la salvaguardia degli animali sono una maggioranza schiacciante all’interno di tutti i segmenti demografici: uomini e donne, giovani e anziani, elettori di destra, di centro e di sinistra.

La campagna “Anche gli animali votano”, attiva in tutti 27 Paesi europei, vede già 397 firmatari in UE, ma siamo solo all’inizio.

I candidati italiani alle elezioni europee possono aderire sul sito https://voteforanimals.it/adesione/