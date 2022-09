Elezioni: Evi (VE), 'Renzi in jet privato emette più Co2 di una persona in un anno'

Roma, 17 set (Adnkronos) – "Renzi vola con un #jetprivato per la campagna elettorale in piena #crisiclimatica, emettendo 3,8 ton di CO2, che è molto di più di quanto una persona emetta in un anno intero per tutti i trasporti. Il jet è registrato a Malta.

con buona pace di #Marattin che sbraitava che ci fossero “solo” 133 #jetprivati registrati in Italia, non contando tutti quelli registrati all’estero che volano in territorio italiano. Compreso quello del suo capo partito". Lo scrive su Twitter l'europarlamentare dei Verdi europei Eleonora Evi.