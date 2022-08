Elezioni: Fazzolari (Fdi), 'Medvedev macchietta a livello planetario, per lui profondo disprezzo'

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Nuova penosa dichiarazione del vicepresidente del Consiglio nazionale russo Medvedev, diventato ormai una macchietta a livello planetario, a testimonianza della profonda decadenza del regime putiniano. Medvedev lancia un appello ai cittadini europei sperando di poter influenzare le loro scelte elettorali.

Non si rende neppure conto che tutti i liberi popoli europei provano un profondo disprezzo nei suoi confronti come nei confronti del barbaro imperialismo di Putin. Gli appelli di Medvedev in Europa sono solo un fastidioso ronzio, senza alcun peso politico”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Giovanbattista Fazzolari.