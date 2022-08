Roma, 22 ago. (Adnkronos) – "Ma come si possono pubblicare le immagini video di uno stupro? Come può una donna, che aspira ad essere premier, spingersi fino a tale barbarie per raccattare qualche voto? Violare l'integrità e la dignità di una vittima, e farlo per scopi elettorali, è uno sciacallaggio intollerabile.

Dico alla destra, dico a Meloni: fermatevi! Fate male al Paese. Fate male alle donne". Così la senatrice del Pd, Valeria Fedeli.