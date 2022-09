Elezioni: Fico, 'rdc dà potere contrattuale a lavoratori'

Roma, 18 set. (Adnkronos) – "E' un grande orgoglio per il nostro Parlamento aver approvato la riforma costituzionale che inserisce il principio di insularità in Costituzione. Tutto quello che ne discende sarà applicato alla Sardegna". Così Roberto Fico a Cagliari.

Sul reddito di cittadinanza e il salario minimo, come punto centrale del programma M5S, il presidente della Camera osserva: "E' la difesa dei più deboli e di tanti lavoratori che lavorano in modo precario e con stage non retribuiti.

Noi dobbiamo parlare di salario minimo a norma di legge e di reddito di cittadinanza che dobbiamo rafforzare da un lato e aumentare le politiche attive del lavoro dall'altro".

Sul fatto della difficoltà di trovare stagionali anche in Sardegna che, secondo gli imprenditori, dipende proprio del reddito di cittadinanza, Fico replica: "Alle persone quando vengono prese a lavorare va data una visione e un futuro. Se non c'è questo futuro vuol dire che non c'è un vero investimento e quindi le persone preferiscono aspettare un'opportunità migliore e oggi lo Stato gli dà questo potere contrattuale".