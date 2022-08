Elezioni: filo Putin e 'orsiniana', scoppia caso della prof capolista di Azione**

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – Ancora una volta i social. Stavolta il caso riguarda Azione e le considerazione via Fb della capolista al Senato a Caserta di Stefania Modestino D'Angelo, professoressa candidata con Carlo Calenda. "La politica a volte inciampa nella normalità…ed è accaduto con me!", ha scritto su Fb per 'festeggiare' la candidatura.

Ma scorrendo i post sul social network, le posizioni della prof nella scorsa primavera sulla guerra in Ucraina sono parecchio distanti da quelle di Azione e Iv. Post che però la professoressa sta cancellando da Fb.

Molti i commenti filo Putin, il sostegno a tesi complottiste e i complimenti agli interventi televisivi dei professori Alessandro Orsini e Donatella di Cesare. "Sei proprio una fan", commenta un follower all'ennesimo post pro-Orsini della neo candidata di Azione.

Apprezzamenti anche all'Anpi sulle "responsabilità degli Usa" nella guerra in Ucraina e pure il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko: "Bravo Lukashenko…sta facendo quello che l’Europa non è stata capace o non ha voluto fare per compiacere Biden". Infine anche un attacco alla presidente della commissione Ue, Ursula Von der Leyen definita "la femme de chambre di Biden", mentre il presidente francese Emmanuel Macron viene chiamato "fattorino".