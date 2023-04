Elezioni Finlandia, vince il partito conservatore: la socialdemocratica Sanna Marin arriva terza

Politiche in Finlandia: mancata riconferma per Sanna Marin. La premier socialdemocratica è stata battuta dai conservatori del Partito della coalizione nazionale (Ncp), guidato dall’ex ministro delle Finanze Petteri Orpo.

La vittoria con il 20,7%

Con 48 seggi all’Eduskunta, il Parlamento finlandese, Orpo ha commentato così la vittoria del suo partito: «Sulla base di questo risultato, i colloqui per la formazione di un nuovo governo in Finlandia saranno avviati sotto la guida del nostro partito, che riceverà un incarico esplorativo da primo ministro. Al secondo posto si è piazzata l’ultradestra di Veri finlandesi, guidata da un’altra donna, Riikka Purra, che si è attestata al 20,1%, il miglior risultato della storia del partito (46 seggi). Marin invece è arrivata terza, fermandosi al 19,9% (43 seggi).

Marin ha accettato la sconfitta

La leader dell’esecutivo uscente ha ammesso la sconfitta: «La democrazia ha parlato, il popolo finlandese ha votato e la celebrazione della democrazia è sempre una cosa bellissima» ha detto congratulandosi sia con il centro-destra che con Veri finlandesi. Marin è stata fra i leader più giovani d’Europa: ha ricevuto elogi per la gestione della pandemia di Covid-19 e per il suo ruolo di primo piano ma, nonostante rimanga popolare in patria, le posizioni del suo partito sull’economia finlandese sono state ampiamente criticate dai conservatori di Orpo: «La cosa più importante per il prossimo governo è sistemare la nostra economia, spingere la crescita economica, equilibrare i conti pubblici. E la seconda questione molto importante è costruire la Finlandia della Nato» ha concluso l’ex ministro.