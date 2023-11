Elezioni Firenze, Giani: Funaro e Del Re si parlino a quattr'occhi

Firenze, 22 nov. (askanews) – “Sarà compito nostro, della comunità del Pd aiutarli a mettersi d’accordo, ma per farlo mi piacerebbe che si vedessero loro a quattr’occhi o con qualcuno che può favorire il dialogo, in modo che poi emerga uno spirito di sintesi, dopo il dibattito e il confronto, come dovrebbe essere in ogni partito”.

Lo ha affermato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, parlando di Sara Funaro e Cecilia Del Re per la scelta del Pd del candidato a sindaco di Firenze, che va al voto nel 2024.

“Ci sono tante modalità con le quali possiamo dare uno spazio a quell’elettorato che abbiamo visto con più di mille persone seguire le indicazioni e la personalità di Cecilia del Re, al Tuscany Hall. Questo mi sembra anche emerga dal sentimento comune, anche dai sondaggi che sono stati fatti. Le due personalità che emergono sono loro due”, ha osservato Giani.