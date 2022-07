Elezioni: Fontana, 'nessuna intenzione di cambiare programmi, resto in Lombardia'

Milano, 26 lug.(Adnkronos) – "Io non ho nessuna intenzione di cambiare i programmi che ho già annunciato, aspetterò le elezioni regionali per ricandidarmi come presidente di questa Regione". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della riunione odierna del Consiglio regionale, smentendo ogni ipotesi di un suo impegno come candidato alle prossime elezioni politiche.

A chi gli chiede poi se esista la possibilità di presentare dimissioni anticipate per consentire lo svolgimento in un unico giorno delle elezioni politiche con quelle amministrative, Fontana risponde: "Assolutamente no e non credo ci siano neanche più i tempi, ammesso che a qualcuno fosse venuto in mente". A meno che, sottolinea, "non sia il governo a decidere per un election day".