Elezioni: Fornaro, 'durante pandemia Speranza seguito scienza, Salvini i no vax'

Roma, 6 set. (Adnkronos) – "Per fortuna degli italiani Roberto Speranza durante la pandemia ha sempre ascoltato il parere degli scienziati, mentre Salvini e molti dei suoi hanno continuato per lungo tempo a dare credito a diverse delle tesi antiscientifiche care ai novax".

Così Federico Fornaro, capogruppo di LeU alla Camera e capolista in Piemonte 2 della lista PD Italia Democratica e Progressista.

"I vaccini sono stati la risposta migliore possibile e hanno consentito di contenere gli effetti del virus, mentre la Lega non votò il decreto che prevedeva l’obbligatorietà della vaccinazione. Questi sono i fatti. Tra i grandi pericoli che corre l’Italia con una vittoria della destra c’è proprio una deriva anti scientifica e para novax che in caso di recrudescenza del virus avrebbe effetti potenzialmente devastanti per la salute degli italiani".