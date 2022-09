Elezioni: Franceschini, 'segreteria Letta non vacillerà'

Roma, 3 set. (Adnkronos) – "La segreteria di Letta dopo il voto non sarà vacillante in nessun caso. Letta lo abbiamo chiamato tutti in un momento difficile per il partito. È venuto e lo sta guidando con efficacia, in modo collegiale, ogni scelta, giusta o sbagliata che sia, la stiamo facendo tutti insieme.

C'è stato raramente nella storia del Pd un momento di unità sostanziale come questo". Lo dice il ministro della Cultura, Dario Franceschini, in un'intervista a 'La Stampa'.

"Il nostro statuto -aggiunge- è molto chiaro, chi subentra al segretario eletto con le primarie, resta in carica fino alla scadenza naturale, è capitato anche a me quando si dimise Veltroni. Piantiamola con questa narrazione che fa solo comodo alla destra".