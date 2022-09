Elezioni: Fratoianni, 'canone Rai? Salvini vuole indebolire servizio pubblico'

Roma, 21 set. (Adnkronos) – "La Rai è la più grande ed importante industria culturale del Paese, oltre che un colosso dell’informazione. Per decenni Berlusconi ha cercato di colpirla duramente, e più volte c’è riuscito. Ora ci prova anche il suo scudiero Salvini che insiste da giorni per l’abolizione del canone Rai: cosa si fa per compiacere il padrone”.

Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Indebolire il servizio pubblico radiotv – conclude il leader di SI – continuando al contempo a cercare di occuparlo non è un bel servizio nell’interesse della collettività ….".