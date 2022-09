Elezioni: Fratoianni, 'sconfiggere questa brutta destra è programma politico preciso'

Roma, 18 set. (Adnkronos) – "Non ho mai usato il tema del voto utile, e non ho mai invitato al voto utile. Penso peró che sconfiggere questa destra sia un programma politico ben preciso.” Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra dai microfoni di Skytg24.

"Vuol dire – prosegue il leader di SI – battersi contro una proposta politica che vuole il presidenzialismo, che vuole l’autonomia differenziata che aggrava ulteriormente i problemi del nostro Mezzogiorno, invece di risolverli. Se pensiamo che siamo di fronte ad un Paese nel quale in molti territori accedere ai servizi previsti dalla legge 194 è diventato un’esercizio complicatissimo. Vuol dire che siamo di fronte a problemi davvero seri".

"Se qualcuno vuole la flat tax, cioè far pagare la stessa percentuale di tasse a tutti dal multimilionario al lavoratore dipendente che per portare a casa lo stipendio si alza alle 5 del mattino, io penso che questa proposta porta indietro il Paese.

Se qualcuno pensa che di fronte alla crisi climatica sia necessario negarla, i famosi climafreghisti (come Renzi che si mette ad utilizzare i jet privati per fare campagna elettorale). Di fronte a tutto questo – conclude Fratoianni -lavorare perché queste politiche non passino credo che sia un eccellente programma anche per il futuro".