Elezioni: Fregolent (Iv), 'Pd sceglie agenda Conte e penalizza riformisti'

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – "Tra agenda Draghi e agenda Conte il Pd ha scelto la seconda". Lo afferma Silvia Fregolent, deputata di Italia viva, a proposito delle liste elettorali presentate dal Partito democratico. "È purtroppo evidente che i vertici nazionali Dem -aggiunge- abbiamo rigettato palesemente gli appelli della dirigenza locale che chiedevano a Letta di ispirarsi al modello Torino.

Nel capoluogo piemontese il sindaco Lo Russo ha infatti vinto ponendosi da subito come alternativa al M5S e al malgoverno di Appendino. Oggi invece, in Piemonte e in Italia, nelle liste del Pd i posti blindati sono andati a chi ha sempre considerato necessaria e imprescindibile l'alleanza con i grillini, mentre sono stati esclusi o resi marginali esponenti dell’aria riformista. È evidente -conclude Fregolent- che il Terzo polo sia l'unica garanzia di governabilità".