Elezioni: Gasparri, 'Calenda chiede voto per portare al governo chi verrà sconfitto'

Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Finalmente Calenda scopre le sue carte e inizia a parlare di ‘governo più ampio possibile’. In pratica continua a chiedere il voto degli italiani per sè, salvo poi allearsi o meglio consegnarsi, e portare al governo ancora una volta chi sarà inesorabilmente bocciato nelle urne il prossimo 25 settembre.

Evidentemente con l’avvicinarsi della scadenza elettorale si rende conto che il suo è diventato il quarto polo e che gli italiani hanno scelto di premiare la coerenza e la solidità della coalizione di centrodestra. Basta bugie, basta governi non votati dai cittadini. Il centrodestra unito è in campo con decisione. Forza Italia è in prima linea e sarà protagonista anche nel prossimo governo, finalmente deciso da un chiaro ed inequivocabile voto popolare”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.