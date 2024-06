Elezioni Gb, Nigel Farage ci ripensa: paladino Brexit si candida

Londra, 4 giu. (askanews) - Il paladino della Brexit Nigel Farage ha annunciato la sua candidatura alle elezioni britanniche del 4 luglio, sotto la bandiera del partito nazionalista Reform UK, in forte ascesa nei sondaggi. Dopo aver dichiarato non più di dieci giorni fa che non si sarebbe candidat...

Londra, 4 giu. (askanews) – Il paladino della Brexit Nigel Farage ha annunciato la sua candidatura alle elezioni britanniche del 4 luglio, sotto la bandiera del partito nazionalista Reform UK, in forte ascesa nei sondaggi.

Dopo aver dichiarato non più di dieci giorni fa che non si sarebbe candidato, ha cambiato idea.

“Non posso deludere milioni di persone. Semplicemente non posso farlo. Sarebbe sbagliato. Quindi ho deciso di cambiare idea. È permesso. Non è sempre un segno di debolezza. Potrebbe essere potenzialmente un segno di forza. Quindi mi presenterò a queste elezioni.” ha detto in conferenza stampa Farage, 60 anni, che ha già tentato senza successo sette volte di farsi eleggere come deputato.

Farage è salito alla ribalta nel 2016 durante il referendum sull’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, per il quale ha fatto una strenua campagna. Ex eurodeputato dalla personalità divisiva, è attualmente presentatore del canale televisivo conservatore GB News, piattaforma che gli garantisce popolarità tra gli elettori conservatori.

Un tempo sospettato di voler riunire i Tories, alcuni esponenti dei quali non hanno fatto mistero della loro simpatia per lui, ha sottolineato che “qualcosa sta accadendo” a favore di Reform UK, insidiando il Labour, guidato da Stamer, e i Tories, guidati dal primo ministro Sunak. Secondo l’ultimo sondaggio di YouGov, il partito ha ora il 15 per cento dei voti, a soli cinque punti dai conservatori e ben davanti ai liberaldemocratici, tradizionale terza forza politica del Paese. Malgrado il Labour abbia una netta prevalenza nelle intenzioni di voto a un mese dalle elezioni, Farage ha dichiarato di voler attrarre “milioni di elettori” in modo che il partito laburista vinca con un margine “molto più ristretto” di quanto previsto dai sondaggi.