Elezioni: Gelmini a Letta, 'appello voto utile specchietto per le allodole'

Roma, 2 set. (Adnkronos) – "Anche da Milano Enrico Letta cerca di spiegare l’inspiegabile e cioè che la legge elettorale crea un’alternativa binaria: o la destra o la sinistra. È un falso e questi appelli al ‘voto utile’ sono uno specchietto per le allodole".

Così Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie ed esponente di Azione.

"Gli italiani non ci cascheranno: la legge elettorale è per due terzi proporzionale e non si capisce come Letta – dall’alto di una rabberciata coalizione di sinistra-sinistra che i sondaggi mostrano lontanissima dalla destra – pensi di vincere i collegi uninominali. Il vero voto utile per il Paese, quello in grado di condizionare l’esito del voto è quello per il terzo polo.

Solo con una grande affermazione di Azione e Italia Viva si possono costruire le basi per un governo ‘utile’ al Paese, che è poi l’unica cosa che conta”.