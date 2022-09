Elezioni, Gelmini: Azione-IV sopra FI dal Veneto alla Basilicata

Roma, 26 set. (askanews) – “Non abbiamo mai fatto la corsa su Forza Italia, anzi l’uscita mia e di Carfagna da FI nasce dal fatto che quel partito si è messo a fare la corsa sui sovranisti e i populisti. Noi abbiamo costruito le basi di un movimento, di una coalizione che vuole essere lontana da sovranismi, populismi e promesse che scassano i conti dello Stato. E nonostante questo, se vogliamo limitarci al confronto con FI, in Lombardia Azione prende il 10,1% contro 7,9 di FI, vale per il Piemonte, vale per il Veneto, vale per il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia e la Toscana, per l’Umbria, il Lazio, le Marche e la Basilicata.

In tutte queste regioni Azione e Italia Viva sono sopra FI”: così l’ex esponente storica di Forza Italia oggi in Azione Mariastella Gelmini, in conferenza stampa con Carlo Calenda, Elena Bonetti, Mara Carfagna ed Ettore Rosato il giorno dopo il voto.