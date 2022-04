Elezioni: Gelmini, 'Fi vuole election day su due giorni'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – "Votare in due giorni non è una perdita di tempo, tanto più che il Covid c'è ancora. Occorre favorire la partecipazione e anche evitare gli assembramenti nei seggi. Questa è la linea di Forza Italia e mi sembra una posizione di buon senso, anche perché la data delle elezioni è molto in là (con i ballottaggi che, tra l'altro, si terranno in piena estate)".

Lo chiede Mariastella Gelmini, ministro degli Affari regionali e capodelegazione di Fi al Governo, in un'intervista a 'Il Giornale'.