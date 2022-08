Elezioni: Gelmini, 'Salvini con Calenda come bue che dice cornuto all'asino'

Roma, 25 ago. (Adnkronos) – “Salvini che dà del razzista a Calenda è come il bue che dà del cornuto all'asino. Se il segretario della Lega trovasse il tempo -tra un selfie e uno slogan- di leggere il programma di Azione e Italia viva si renderebbe conto della centralità data ai giovani e alla formazione, Industria 4.0 e Its compresi.

Stiamo già lavorando tra l’altro con gli imprenditori lombardi in questa direzione. Del resto, stimolare i ragazzi allo studio, caro Salvini, non è ancora un crimine”. Lo afferma Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie ed esponente di Azione.