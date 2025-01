Elezioni Germania, Merz esclude alleanza Cdu-AfD in caso di vittoria

Dresda, 31 gen. (askanews) – La sera del contestato voto congiunto con l’estrema destra per la mozione anti-migranti, Friedrich Merz, leader dell’Unione cristiano democratica e principale sfidante di Olaf Scholz alle elezioni tedesche del 23 febbraio, ha promesso di non formare una coalizione con AfD in caso di vittoria. A un incontro elettorale a Dresda, nella Germania orientale, ha dichiarato:

“Con questo partito non terrò alcun colloquio, non inizierò nessun negoziato di coalizione e sicuramente nessun lavoro di governo al Bundestag… Non lo farò”, ha detto Merz, accusando il governo dell’attuale cancelliere Olaf Scholz di essere responsabile dell’ascesa dell’AfD.

“Vergognatevi!” è il grido della folla che si è radunata fuori dal luogo dell’evento. Diverse centinaia di manifestanti hanno protestato dopo il voto congiunto di AfD e conservatori al parlamento tedesco, una mossa criticata non solo da Spd, Verdi e società civile ma anche dall’ex cancelliera tedesca Angela Merkel, ex leader della Cdu, che ha rotto il silenzio parlando di “un errore”.

Circa 6.000 persone si sono radunate davanti alla sede della Cd a Berlino, secondo la polizia, per esprimere la loro opposizione alla violazione del “tabù” che finora aveva isolato il partito anti-immigrazione AfD. Secondo gli organizzatori, l’alleanza “Insieme contro la destra”, i partecipanti erano 13.000.

Merz ha commentato che “è parte della nostra libertà poter manifestare”, ma “chi sta bloccando i tram questa sera, danneggiando il quartiere della sede della Cdu a Berlino sta esagerando”.