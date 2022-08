Elezioni: Gigliotti (Fiscal Focus), 'sondaggio Ipsos mostra disincanto italiani su ricette partiti'

Milano, 23 ago. (Adnkronos) – “Il sondaggio da una parte mette a nudo l’estrema fragilità economica in cui si trovano moltissimi lavoratori italiani, dall’altra il disincanto degli italiani verso le ricette fiscali proposte dai partiti che non vengono in alcun modo ritenute credibili''.

Lo dice all'Adnkronos Antonio Gigliotti, direttore del Centro Studi Fiscal Focus sul sondaggio di Ipsos dove emerge che l'81% degli italiani ritiene poco o per nulla credibili le promesse in tema di fisco fatte dai partiti durante la campagna elettorale.

''I dati emersi, se inseriti in un contesto economico ad alta inflazione e con il prezzo del gas alle stelle -dice- sono un indicatore di un autunno molto caldo da un punto di vista sociale che potra' avere importanti ricadute dal punto di vista occupazionale essendo molte piccole – medie imprese gia' in estrema difficolta'”.

Per il direttore del Centro Studi Fiscal Focus, “quanto emerso dalla survey Ipsos altro non e’ che il riflesso del vulnus tra la vita reale dei cittadini ed una politica ritenuta non adatta a risolvere i problemi delle categorie piu’ fragili del Paese”.