Elezioni: Giobbe Covatta candidato con Verdi-Sinistra, 'cambiamento climatico la priorità'

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Penso che il cambiamento climatico non sia ‘una’ priorità, ma che sia ‘la’ priorità: senza affrontare questa sfida, nei prossimi anni non sarà possibile fare altro. Per questo motivo, ho deciso di candidarmi con l’Alleanza Verdi e Sinistra, affascinato dall’energia delle ragazze e dei ragazzi dei Fridays for Future che ogni giorno, nella loro vita quotidiana ma anche nelle piazze e nelle strade di tutto il mondo, stanno lottando per garantire un futuro all’umanità".

Lo ha spiegato Giobbe Covatta, durante la manifestazione al termine del 'Nuovo energie tour' per la presentazione delle candidature di 'Alleanza Verdi-Sinistra'.