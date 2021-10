Elezioni: Gozi (Re), 'è tempo di costruire Renew Italia'

Roma, 5 ott (Adnkronos) – "Queste elezioni amministrative ci dicono che l'area liberaldemocratica e riformatrice c'è, esiste e chiede a gran voce di essere rappresentata. E' tempo di costruire Renew Italia". Lo dice Sandro Gozi.

"I sovranisti arretrano – aggiunge l'eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo – confermando il trend del resto d'Europa, e si cannibalizzano tra loro.

I populisti escono fortemente ridimensionati: spariscono o i loro voti sono inutili ai fini della vittoria, come a Napoli e Bologna. Milano e Roma dimostrano invece che anche in Italia c'è la necessità di mettere insieme tutte le forze dell'area moderata e liberale, come è già accaduto con successo a Bruxelles con Renew Europe e in molti altri Paesi europei".

"Serve una nuova proposta politica che difenda, interpreti e prosegua in futuro l'ottima azione del governo Draghi con un'agenda pragmatica e fortemente innovativa.

Dobbiamo mettere da parte personalismi e operazioni di piccolo cabotaggio: è tempo di pensare in grande, perché gli elettori ce lo chiedono e perché è necessario per l'Italia e per l'Europa", conclude Gozi.