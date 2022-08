Elezioni: Gozi, 'Renew con Ppe per Meloni? Non esiste'

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – "L’idea che Renew Europe in Italia si allei con Forza Italia e Ppe a sostegno di Giorgia Meloni non esiste. Meloni è lontana anni luce dai nostri valori e dalla nostra politica. Noi vogliamo che l’Italia continui a guidare l’Unione europea con Mario Draghi”.

Lo scrive su Twitter Sandro Gozi, bollando come “fantasie” alcune rivelazioni di stampa su un possibile accordo tra Renew Europe e Partito popolare europeo a sostegno di Meloni per far fuori la Lega, come accade in Europa con il Gruppo Identità e Democrazia. “I sogni del Ppe e gli scontri interni all'estrema destra non ci riguardano”, aggiunge l’eurodeputato di Renew Europe.