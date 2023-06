Elezioni Grecia, Mitsotakis celebra vittoria: mandato per riforme

Milano, 26 giu. (askanews) – Il leader conservatore Kyriakos Mitsotakis ha sconfitto il suo rivale di centro-sinistra nella seconda elezione in Grecia in un mese, dichiarando di avere un “forte mandato” per procedere più rapidamente sulla strada del cambiamento.

Il suo partito Nuova Democrazia (ND) ha ottenuto il 40,55 per cento dei voti, quasi 23 punti percentuali in più di del partito sfidante, Syriza.

“Con il risultato elettorale di oggi, la Grecia apre un nuovo capitolo storico del suo cammino. Per la seconda volta in poche settimane, i cittadini non solo lanciano un messaggio di continuità sul percorso che abbiamo intrapreso quattro anni fa, ma ci danno un mandato forte per muoversi più velocemente sulla strada dei grandi cambiamenti di cui il nostro Paese ha bisogno”.

A Mitsotakis viene riconosciuto il merito di aver riportato l’economia greca alla stabilità e alla crescita dopo una grave crisi del debito e tre salvataggi internazionali.

Mitsotakis ha dichiarato di non poter promettere miracoli, ma che Nuova Democrazia ha “obiettivi alti” per trasformare la Grecia con un servizio sanitario pubblico e un’istruzione migliori. Il partito Syriza dell’ex premier Alexis Tsipras è stato sonoramente sconfitto alle prime elezioni e ha perso ulteriore terreno alle seconde, raccogliendo meno del 18 per cento dei voti.