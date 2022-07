Elezioni, Grillo: momento caotico, ma due mandati luce in tenebra

Milano, 23 lug. (askanews) – “Quel Parlamento lì non se lo merita nessuno, figuriamoci Draghi, nemmeno l’ultimo degli italiani”. Con queste parole Beppe Grillo è riapparso in un video pubblicato su proprio blog. “Siamo in un momento caotico e potremmo essere morti tra 15 giorni” ha aggiunto riferendosi al M5s, “ma i nostri due mandati sono luce in questa tenebra incredibile, sono l’interpretazione della politica come un antibiotico” quasi “un servizio civile”.

La regola pentastellata dei due mandati, ha proseguito, “dovrebbe diventare Legge di Stato, l’Italia lo merita come una Legge contro i cambi di casacca, si merita una Legge elettorale con sbarramento, una per la sfiducia costruttiva. Non siamo riusciti a farle, mi sento colpevole anch’io, però abbiamo di fronte qualcosa di straordinario: sono tutti contro di noi” e quando è così “vuol dire cha abbiamo ragione” ha concluso nel video.