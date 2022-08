Elezioni: Identità digitale/Adnkronos, 'sui social il podio è di Meloni e Conte'

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – A livello grafico e in termini di linguaggio social, Giorgia Meloni e Giuseppe Conte si contendono il podio. E' quanto emerge dalla web analisys di Identità Digitale che, di qui a fine settembre, realizzerà settimanalmente in collaborazione con AdnKronos per monitorare la rete, i maggiori social network e gli effetti che producono i leader sui propri follower.

I leader analizzati sono Giorgia Meloni per il Centrodestra, Enrico Letta per il Centrosinistra, Carlo Calenda del Terzo Polo e Giuseppe Conte per il Movimento 5 Stelle.

E Meloni e Conte, appunto, sembrano muoversi con una marcia in più. La leader di Fdi con circa 37 post presenti su Facebook, 21 su Twitter e 35 su Instagram risulta essere il leader più ingaggiante in rete, raggiungendo peraltro quasi 2 milioni di like su IG nel conteggio dei post dell’ultima settimana.

Ma anche su Facebook il dato e’ considerevole: like e commenti maggiori di Conte seppur con una pagina fans inferiore di quasi il 50% (2.3 mln Vs 4.5 mln)

Conte parte appunto avvantaggiato con 4.5 mln di follower su Facebook, anche se un filino sotto a Salvini che ha 5 mln di seguaci. Il leader del Movimento 5 Stelle registra il maggior numero di condivisioni dei suoi post su Facebook, circa 125 mila.