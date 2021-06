Elezioni in Iran, in abiti da matrimonio vanno a votare a Teheran

Roma, 18 giu. (askanews) – Due sposi, ancora vestiti con gli abiti da cerimonia, lei con il bouquet in mano e il velo in testa a coprirle il voto, scendono dall’auto tutta addobbata con i fiori e si recano a votare per le elezioni presidenziali iraniane nella capitale Teheran.

L’ultraconservatore Ebrahim Raisi è dato come favorito a succedere ad Hassan Rohani ma si prevede una scarsa

affluenza; molti hanno annunciato l’intenzione di boicottare

il voto a causa delle opzioni limitate di candidati, cosa che non è valsa per questi due neosposini.