Elezioni in Libano, appello sindaco di Tiro: andate a votare

Tiro (Libano), 8 mag. (askanews) – Il Presidente delle municipalità di Tiro e Sindaco della città del sud del Libano, Hassan Dabouk, invita la popolazione a votare per un cambiamento necessario nel Paese. In Libano le elezioni si terranno il 15 maggio. Il primo cittadino ha incontrato la stampa italiana nel corso di una visita alla base Unifil in Libano.

“La gente aspetta un cambiamento, serve un cambio di passo della politica e dei partiti che devono trovare la soluzione ai problemi che abbiamo in Libano”, ha detto.

“La gente deve esprimere la propria opinione o tramite un’astensione o tramite il voto. Dobbiamo rispettare il parere di tutti, anche dei nostri giovani. Ma invito tutti quanti a votare, a recarsi alle urne. E’ necessario un cambiamento, speriamo che arrivi”, ha concluso il sindaco di Tiro.