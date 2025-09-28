Elezioni in Moldova: Impatti delle preoccupazioni per la sicurezza e le tattiche di soppressione degli elettori

In un momento cruciale per la Moldova, le elezioni parlamentari hanno affrontato significative sfide, in particolare durante il processo di voto per i cittadini moldavi residenti all’estero. Domenica scorsa, l’ambasciata di Bruxelles si è trasformata in un seggio elettorale, facilitando il voto per migliaia di persone che vivono in Belgio. Tuttavia, la giornata è stata segnata da un allarmante incidente di sicurezza che ha portato a un’evacuazione temporanea.

L’ambasciata moldava è stata evacuata rapidamente dopo una minaccia di bomba che si è rivelata infondata. I rapporti indicano che funzionari e elettori sono stati fatti uscire in fretta dall’edificio, spingendo le autorità locali a condurre un’indagine approfondita. Fortunatamente, la polizia ha confermato che non era presente alcun pericolo reale e il voto è ripreso successivamente durante la giornata.

Preoccupazioni per la sicurezza e tattiche di soppressione del voto

Due funzionari anonimi, in contatto con POLITICO, hanno espresso preoccupazioni riguardo all’incidente, etichettandolo come parte di una strategia più ampia di soppressione del voto. Questa tattica, hanno affermato, è stata un tema ricorrente negli sforzi per minare il processo elettorale. L’evacuazione dell’ambasciata, hanno sostenuto, esemplifica fino a che punto alcuni gruppi sono disposti ad andare per intimidire gli elettori.

Interferenze da potenze straniere

L’attuale amministrazione moldava, guidata dal presidente Maia Sandu, ha espresso preoccupazioni riguardo all’influenza potenziale di potenze straniere, in particolare della Russia, sul processo elettorale. Il governo ha accusato Mosca di tentare di interferire con l’esito elettorale, mirato a ostacolare le aspirazioni della Moldova di unirsi all’Unione Europea.

Il partito di governo, Partito dell’Azione e della Solidarietà, è ottimista riguardo alla possibilità di ottenere la membership nell’UE entro il 2030, e le aspettative sono elevate. Il consigliere per la sicurezza nazionale, Stanislav Secrieru, aveva precedentemente avvertito che gli elettori della diaspora, la maggior parte dei quali è favorevole all’integrazione nell’UE, potrebbero essere soggetti a tattiche di intimidazione. Tali tattiche hanno incluso false minacce di bomba nei seggi elettorali all’estero, una preoccupante tendenza che richiama le elezioni precedenti.

Campagne di disinformazione e corruzione del voto

Durante lo svolgimento delle votazioni, i funzionari hanno lanciato allarmi riguardo a diffuse campagne di disinformazione che hanno afflitto il panorama elettorale. Queste campagne, si crede, mirano a fuorviare gli elettori e creare confusione riguardo al processo elettorale. Il governo ha sottolineato che strategie simili sono state impiegate contro Sandu durante le ultime elezioni presidenziali.

Scrutinio internazionale e risposte

In risposta alle crescenti preoccupazioni, le autorità moldave hanno intensificato il controllo su potenziali minacce, comprese extensive operazioni di polizia mirate a individui sospettati di incitare disordini. Recenti raid in tutto il paese segnalano un impegno robusto per mantenere l’ordine e garantire un processo elettorale equo.

Inoltre, Bruxelles ha indicato piani per inserire nella blacklist determinate entità provenienti da paesi come gli Emirati Arabi Uniti, il Kyrgyzstan e il Tagikistan, ritenute coinvolte in questi sforzi di disinformazione. Questa misura riflette l’impegno della comunità internazionale a proteggere l’integrità del processo elettorale della Moldova.

Un momento cruciale per la Moldova

I risultati preliminari delle elezioni parlamentari sono attesi a breve e saranno monitorati attentamente non solo dai cittadini moldavi, ma anche dagli osservatori internazionali. Mentre la nazione affronta questo difficile panorama elettorale, le implicazioni dell’interferenza esterna e delle turbolenze interne non possono essere sottovalutate. La Moldova si trova a un bivio, con le sue aspirazioni per l’integrazione nell’UE in bilico tra minacce di disinformazione e tattiche coercitive.