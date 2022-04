Elezioni in Ungheria, Orban di nuovo premier: “Abbiamo vinto contro tutti”

Viktor Orban ha vinto di nuovo le elezioni in Ungheria. A oltre il 70% dello scrutinio, il premier uscente appare in netto vantaggio.

Si è presentato alle nuove elezioni in Ungheria come “uomo della pace”, facendo leva probabilmente sulla paura diffusa della guerra in Ucraina (e il timore di un allargamento del conflitto). Già nella tarda serata di domenica 3 aprile, Viktor Orban ha iniziato a esultare.

Ad oltre il 70% dello scrutinio, il premier uscente sovranista è in netto vantaggio sull’opposizione: Orban vince ancora.

Elezioni in Ungheria, Orban vince di nuovo

Con la coalizione composta dal partito di governo Fidesz e dai cristiano-democratici di Kdnp, Orban ha ottenuto il 54,6% delle preferenze, corrispondente a 134 seggi su un totale di 199. L’opposizione, invece, composta dall’ultracattolico europeista Peter Marki-Zay che aveva radunato tutti gli altri partiti in un’alleanza, si ferma al 33,6% con soli 58 seggi.

Con il 6,4% e 7 seggi anche l’ultradestra ottiene un buon risultato.

Viktor Orban resta in corsa per il quarto mandato consecutivo e l’affluenza alle urne si è attestata al 67,8%, registrando un lieve calo rispetto ai numeri di quattro anni fa.

“Abbiamo vinto contro tutti”, è stato il primo commento del premier ungherese, il quale ha poi ribadito: “Fidesz rappresenta una forza conservatrice patriottica e cristiana.

È il futuro dell’Europa. Prima l’Ungheria”. Il risultato ottenuto rappresenta per lui “un chiaro segnale a Bruxelles“. Quindi ha aggiunto: “Questa nostra quarta vittoria consecutiva è la più importante, perché abbiamo conquistato il potere contro un’opposizione che si era alleata. Si sono alleati tutti e noi abbiamo vinto lo stesso. Abbiamo vinto anche a livello internazionale contro il globalismo. Contro Soros. Contro i media mainstream europei. E anche contro il presidente ucraino”.