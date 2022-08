Elezioni: la pillola di Berlusconi, 'politica su migranti umana ma rigorosa'

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – Non so se l'avete capito, ma una pillola al giorno leva il medico di torno. Una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della sinistra. Oggi parliamo dell'immigrazione clandestina. L'immigrazione clandestina è un infame traffico di esseri umani ed è una grave minaccia per la nostra economia e la nostra sicurezza.

Il mio Governo l'aveva praticamente arrestata, con soli 4000 immigrati nell'anno 2010, oggi è di nuovo un grande pericolo per l'Italia". Lo afferma Silvio Berlusconi, nel consueto video quotidiano per illustrare il programma del movimento azzurro.

"L'Europa -chiede l'ex premier- ci deve aiutare: bisogna fermare gli sbarchi siglando nuovi accordi con i Paesi africani sul Mediterraneo, e coloro che riescono a sbarcare devono essere distribuiti fra i Paesi europei in proporzione alla popolazione e alle possibilità economiche di ogni nazione.

L'Europa deve gestire tutta insieme i rimpatri. Se sei d'accordo, se vuoi anche tu una diversa politica sull'immigrazione, umana ma rigorosa, il 25 settembre devi andare a votare e devi votare Forza Italia".