Elezioni, la promessa di Silvio Berlusconi: “1000 euro al mese ai giovani”

Silvio Berlusconi ha fatto una promessa in vista delle imminenti elezioni: uno stipendio da 1000 euro al mese per i giovani.

Silvio Berlusconi ha fatto una promessa in vista delle imminenti elezioni: uno stipendio da 1000 euro al mese per i giovani.

Elezioni, la promessa di Silvio Berlusconi: “Dobbiamo restituire ai giovani la speranza per il futuro”

In vista delle imminenti elezioni, del 25 settembre, Silvio Berlusconi ha voluto fare una promessa ai giovani. “Oggi mi voglio rivolgere ai giovani. A loro dobbiamo restituire la speranza per il futuro. Dobbiamo aiutarli ad avere un lavoro dignitoso, a potersi comprare una casa, formare una famiglia, crescere dei figli. Per questo, toglieremo ogni tassa e ogni spesa contributiva, per i primi due anni, ai datori di lavoro che assumeranno un ragazzo o una ragazza a tempo indeterminato” ha dichiarato Silvio Berlusconi nella sua pillola quotidiana.

Silvio Berlusconi: “Interverremo affinchè il loro stipendio sia almeno di 1000 euro al mese”

“Molti giovani però oggi hanno solo contratti temporanei, di apprendistato, di praticantato. Quando saremo al governo interverremo affinchè il loro stipendio sia almeno di 1000 euro al mese. Non sarà un costo per le aziende, perché l’eventuale maggiore esborso sarà compensato dai tagli sulle tasse e sulle altre spese contributive” ha dichiarato ancora Silvio Berlusconi nella sua pillola quotidiana.