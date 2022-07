Roma 31 lug (Adnkronos) – "Dico solo che per fortuna non eravate al governo durante la #pandemia. I #giovani rischiavano poco ma contagiavano come gli altri. Si sono sacrificati per salvare la vita di tanti più fragili. La forza della società italiana è la #solidarietà non il salvarsi ognuno per conto proprio".

Lo scrive su Twitter Enrico Letta, replicando a un tweet di Giorgia Meloni sulla pandemia.