Roma, 12 set. (Adnkronos) – "Rinegoziare il Pnrr è da inaffidabili. Se diciamo agi europei che vogliamo rinegoziarlo, il messaggio è che non ci interessano quei soldi e il messaggio è in linea con quanto scrisse Meloni ai tempi dell'accordo in Ue: Meloni scrisse che era meglio rivolgersi al Fondo Monetario Internazionale piuttosto che all'Europa.

Sarebbe stato un disastro epocale affidarci al Fmi invece che all'Europa". Così Enrico Letta al confronto con Giorgia Meloni sul sito del Corriere.