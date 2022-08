Elezioni: Letta a Meloni, 'video stupro? Candidato leader non usa strumenti così abietti'

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – La pubblicazione del video sullo stupro "è stato gravissimo" come lo è il fatto che i social "abbiano ritirato quel video e cancellato i post di Giorgia Meloni, aspirante leader politica del nostro Paese, che si fa cogliere a violare le regole sui diritti delle persone".

Così Enrico Letta a Rtl 102.5.

"Se ci sarà un'indagine? Decidono i giudici. Per me la sanzione a livello di reputazione è immensa. Non si può essere candidato leader di un Paese quando si usano strumenti così abietti". Letta ricorda che twitter cancellò i post di un altro leader, Donadl Trump, "e non è andato a finire bene…".