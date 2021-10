Elezioni: Letta al Nazareno, primi sorrisi dem dopo exit poll, occhio su Trieste**

Roma, 18 ott (Adnkronos) – Enrico Letta è al Nazareno con lo stato maggiore del Pd per seguire lo spoglio del ballottaggio. I primi dati, relativi alle intenzioni di voto, specie per quel che riguarda Roma e Torino hanno subito regalato un sorriso ai dirigenti dem, anche se ancora l'atmosfera è molto tranquilla e nessuno si sbilancia.

Lo stesso segretario non dovrebbe commentare i dati se non a risultati ben definiti. In particolare, i dem tengono d'occhio il dato di Trieste, dove si profila un testa a testa. Con Letta al Nazareno sono presenti tutti i big, il vice segretario Provenzano, le capigruppo parlamentari Malpezzi e Serracchiani, Francesco Boccia, Matteo Ricci e i componenti della segreteria a partire dal coordinatore Marco Meloni.