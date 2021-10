Roma, 5 ott. (Adnkronos) – Per i ballottaggi "niente accordi di vertice. Sono elezioni per le città e saranno i singoli candidati che parleranno agli elettori e gli elettori dovranno scegliere sapendo che non si tratta del secondo tempo, ma di tutta un'altra partita e i nostri candidati, ne sono certo, saranno convincenti nei confronti degli elettorati".

Così Enrico Letta al Tg3.