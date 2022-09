Roma, 12 set. (Adnkronos) – "La discussione in questa campagna elettorale è iniziata con una presa di posizione di Berlusconi: ha detto che con l'introduzione del presidenzialismo si sarebbe dato il ben servito a Mattarella per applicare subito la norma per l'elezione diretta presidente della Repubblica.

Iniziare così il confronto sulle riforme è il modo peggiore". Così Enrico Letta al confronto con Giorgia Meloni sul sito del Corriere.