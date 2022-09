Roma, 7 set. (Adnkronos) – "Ha colpito anche me che Trump" abbia espresso sostegno per Giuseppe Conte, "dà l'idea che forse Conte e i Cinquestelle tanto di sinistra non è". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.