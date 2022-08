Roma, 10 ago (Adnkronos) – "La campagna elettorale è un momento bellissimo e per me sarà un piacere farla con persone come quelle qui al mio fianco con le quali la sintonia è naturale e non sarà un'ansia quotidiana come credo sarebbe stata se le cose fossero andate in un altro modo".

Lo ha detto Enrico Letta presentando con Benedetto Della Vedova e Emma Bonino la candidatura di Carlo Cottarelli.