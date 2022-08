Roma, 22 ago. (Adnkronos) – La scelta di Giuseppe Conte in Sicilia "non è una rappresaglia perchè noi non abbiamo escluso nessuno, è Conte che si è autoescluso" dall'alleanza a livello nazionale con il Pd "facendo cadere il Governo Draghi". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'In onda' su La7.